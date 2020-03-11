  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:18
110
nastya960
Код вставки плеера

Apple отменила презентацию iPhone SE 2 из-за коронавируса

0 0

Вместе с iPhone SE 2 ожидался анонс новых iPad Pro.

Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте. Об этом сообщили Forbes и автор YouTube-канала Front Page Tech со ссылкой на источники.

Мероприятие решили отменить по двум причинам. Первая: из-за вспышки коронавируса у компании возникли проблемы с поставками составляющих для смартфонов. Вторая: в округе Санта-Клара, где и планировалось провести презентацию, запретили проводить массовые мероприятия. В Apple планировали прийти около тысячи человек.

Вместе с iPhone SE 2 ожидался анонс новых iPad Pro. Вместо презентации может пройти онлайн-трансляция.

В России резко сокращаются запасы устройств Apple.

Видео: YouTube/ Rozetked, Apple, KPIX CBS SF Bay Area, YOUR JUNCTION

Теги: apple, iphone se 2, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии