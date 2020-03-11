Apple отменила презентацию iPhone SE 2 из-за коронавируса

Вместе с iPhone SE 2 ожидался анонс новых iPad Pro.

Корпорация Apple отменила презентацию нового смартфона iPhone SE 2, которая должна была состояться в марте. Об этом сообщили Forbes и автор YouTube-канала Front Page Tech со ссылкой на источники.

Мероприятие решили отменить по двум причинам. Первая: из-за вспышки коронавируса у компании возникли проблемы с поставками составляющих для смартфонов. Вторая: в округе Санта-Клара, где и планировалось провести презентацию, запретили проводить массовые мероприятия. В Apple планировали прийти около тысячи человек.

Вместе с iPhone SE 2 ожидался анонс новых iPad Pro. Вместо презентации может пройти онлайн-трансляция.

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Видео: YouTube/ Rozetked, Apple, KPIX CBS SF Bay Area, YOUR JUNCTION