Покупатели беспокоятся о подорожании цен на гаджеты из-за падения курса рубля.

В России резко сокращаются запасы устройств Apple. Это связано с тем, что по стране увеличился спрос на продукцию компании. К концу марта РФ может ожидать дефицит смартфонов, наушников, умных часов и планшетов. Уже сейчас в розничных сетях есть проблемы с наличием наиболее востребованных моделей. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на собственные источники в розничных сетях.

Ограничения связаны с нехваткой поставок всего оборудования, а не искусственным дефицитом. При стандартном спросе текущих запасов хватит максимум на четыре недели. В МТС пояснили, что за последние два дня спрос был на уровне прогнозов. В "Связном" не заметили ажиотажа, вызванного снижением рубля. В "Билайне" 9 марта продажи "Самсунгов" подскочили на 45%, а Apple - на 49% по сравнению с данными на 2 марта. Однако это может быть связано с праздничными днями, а не колебанием курса валют. В ближайшее время стоимость гаджетов увеличится из-за того, что новые закупки будут произведены по действующему курсу.

Ранее Apple и Эрмитаж сняли на iPhone пятичасовой фильм о музее.

Видео: YouTube/

