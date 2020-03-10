Apple и Эрмитаж сняли на iPhone пятичасовой фильм о музее

В видео запечатлели прогулку по музею, где можно увидеть 45 залов и почти 600 произведений искусства.

Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер опубликован на официальном YouTube-канале "Apple Россия"

В видео запечатлели прогулку по музею, где можно увидеть 45 залов и почти 600 произведений искусства. Как рассказал режиссер Аксинья Гог, это попытка показать один день из жизни музея. Директор музея Михаил Пиотровский считает, что данный эксперимент показывает новый взгляд на Эрмитаж.

Фильм включил в себя оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Габриэля Прокофьева, Антона Шварца, а также хореографические перформансы и выступление неоклассика Кирилла Рихтера.

На выходных в Эрмитаж собралась километровая очередь.

Видео: YouTube/ Apple Россия