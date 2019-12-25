Apple перенесла выпуск новых iPhone

Сроки переносятся на пару недель.

Американская компания Apple подтвердила, что продажи новых моделей смартфона iPhone начнутся в этом году на несколько недель позже запланированного срока. Об этом портал The Verge сообщил со ссылкой на финансового директора Apple Луку Маэстри.

Такое объявление Маэстри сделал в ходе телеконференции с инвесторами компании. Обычно, продажи стартуют после середины сентября, однако, в этот раз их придется перенести на пару недель позже.

Ранее портал Business Insider сообщал, что Apple выпкстит в этом году 4 варианта смартфона двенадцатого поколения с технологией 5G и экранами OLED.

Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до анонса.

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