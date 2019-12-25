Apple выпустила обновление для старых iPhone и iPad

Внезапный апдейт включает в себя новые патчи и настройки безопасности.

Компания Apple неожиданно выпустила обновление для старых смартфонов и планшетов. iPhone и iPad получили возможность обновиться до iOS 13.4. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Обновить систему могут уже признанные устаревшими iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air, iPad mini 2 и iPad mini 3 и iPod touch шестого поколения. Внезапный апдейт включает в себя новые патчи и настройки безопасности.

В частности, вместе с обновлениями "яблочники" получили возможность полноценной поддержки мыши и трекпада для планшетных устройств. Подключение может осуществляться по беспроводному протоколу Bluetooth или через USB. Еще одним важным нововведением стала возможность делиться папками с другими людьми через облачное хранилище iColud Drive.

Кроме того, теперь пользователи старых iPhone и iPad могут один раз купить программу в App Store и пользоваться ей на любом другом устройстве от Apple. Из мелких нововведений можно выделить новые Memoji и Animoji, новый виджет календаря, функцию обмена электронными автомобильными ключами в iMessage и другое.

Стоит отметить, что Apple не в первый раз выпускает неожиданные системные апдейты для устаревших гаджетов. В декабре 2019 года обновление получили iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3, iPod Touch шестого поколения.

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