Apple назвала дату презентация нового iPhone

Датой презентации новых гаджетов стало 14 сентября.

Apple на презентации 14 сентября может представить iPhone 13, ожидают журналисты. По данным Bloomberg, компания готовит новые iPhone, а также планшеты iPad, ноутбуки MacBook Pro, часы Apple Watch и наушники AirPods.

Однако покажут ли все новые гаджеты разом на новой презентации или постепенно — неизвестно. Напомним, что годом ранее Apple разделила одну презентацию на несколько и показала новые "айфоны" на месяц позже.

Мероприятие начнется в 17:00 по московскому времени. Трансляцию презентации можно будет посмотреть на официальном сайте Apple и в приложении Apple TV.

Ранее СМИ сообщали, что новые Apple Watch Series 7 получат увеличенные экраны.

Фото: Apple