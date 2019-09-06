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Apple назвала дату презентация нового iPhone
Сегодня, 21:45
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Apple назвала дату презентация нового iPhone

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Датой презентации новых гаджетов стало 14 сентября.

Apple на презентации 14 сентября может представить iPhone 13, ожидают журналисты. По данным Bloomberg, компания готовит новые iPhone, а также планшеты iPad, ноутбуки MacBook Pro, часы Apple Watch и наушники AirPods.

Однако покажут ли все новые гаджеты разом на новой презентации или постепенно — неизвестно. Напомним, что годом ранее Apple разделила одну презентацию на несколько и показала новые "айфоны" на месяц позже. 

Мероприятие начнется в 17:00 по московскому времени. Трансляцию презентации можно будет посмотреть на официальном сайте Apple и в приложении Apple TV.

Ранее СМИ сообщали, что новые Apple Watch Series 7 получат увеличенные экраны.

Фото: Apple

Теги: apple, айфон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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