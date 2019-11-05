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Новые Apple Watch Series 7 получат увеличенные экраны
Сегодня, 13:39
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Новые Apple Watch Series 7 получат увеличенные экраны

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Разрешение матрицы также будет увеличено.

Улучшенный дисплей получат новые смарт-часы Apple Watch Series 7. Для пользователей они будут доступны в двух размерах: 41 и 45 миллиметров. Об этом сообщает журналист Марк Гурман.

Кроме того, разрешение матрицы будет увеличено до 396x484 пикселей. Циферблат на новых умных часах тоже немного изменится. У экранов будет ламинирование, благодаря этому будет уменьшен зазор между дисплеем и защищающим стеклом.

Новые часы компания должна будет представить этой осенью.

Фото: pixabay 

 

Теги: apple watch series 7, умные часы
Категории: Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей, Наука и технологии,

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