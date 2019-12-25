Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Они на 100-120 долларов дешевле, чем новые модели.

Компания Apple объявила о старте продаж в США сертифицированных восстановленных смартфонов iPhone XR. Их стоимость на 100-120 долларов ниже обычной цены.

Помимо данных смартфонов с памятью 64 и 128 Гб станут доступны модели с 256 Гб, хотя в сентябре прошлого года такой объем памяти был снят с производством.

Восстановленный смартфон iPhone XR с 64 Гб памяти обойдётся в $499, что на $100 ниже цены нового смартфона и на $250 меньше его стоимости на старте продаж. За 128 Гб памяти нужно выложить 539 долларов вместо 649, за 256 Гб – 629 долларов.

Все отремонтированные iPhone XR – разблокированные и без SIM-карты. В компании отмечают, что все устройства протестированы, упакованы. Поэтому сложно будет отличить новый телефон от восстановленного.

Отремонтированная модель iPhone XR поставляется со стандартной годичной гарантией Apple.

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Фото: Apple