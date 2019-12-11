Стартовали продажи Apple Mac Pro за 3,3 млн рублей

Компьютер стал самым дорогим серийным устройством американской компании.

Американская компания Apple начала официальные продажи самого мощного и дорогого компьютера для профессионального использования Mac Pro. Высокопроизводительный модульный Mac Pro был анонсирован еще в июне этого года. В ноябре Apple подтвердила, что новинка появится в продаже в декабре.

Стартовая цена устройства составляет 5 999 долларов или 380 тысяч рублей. За максимальную конфигурацию придется отдать 52 599 долларов или 3,3 млн рублей. Компьютер пока недоступен для продажи на российском сегменте магазина Apple. Однако на сайте уже есть кнопка для предзаказа.

Mac Pro имеет 8-ядерный процессор Intel Xeon, 32 Гб оперативной памяти и накопитель в 256 Гб. Также в компьютер встроен графический ускоритель Radeon Pro 580X. Предусмотрено использование 28-ядрового чипа Xeon для топовых модификаций.

К устройству предлагается докупить новый профессиональный монитор Pro Display XDR. За него придется заплатить от 4 999 долларов или 317 тысяч рублей. Apple Pro Display XDR имеет 32-дюймовый дисплей с разрешением 6К.

Фото: Apple Mac Pro

Видео: YouTube / Apple

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