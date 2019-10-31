Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда

Детали сделки не раскрываются.

Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG. Apple планирует использовать марку для своего нового продукта. В компаниях отказались давать комментарии, сумма сделки неизвестна. Об этом сообщил РБК.

Бренд ISBC был зарегистрирован в РФ и за границей, так как товар покупали в Европе, Африке, Европе, Южной Америке.

Российская компания производила под брендом AIRTAG брелок со встроенной RFID-меткой. На такой брелок можно записать данные банковской карты, а затем расплачиваться им.

Apple побил рекорд в выручке за 2019 год.

Видео: YouTube/ YOLOfotos