Выручка составила $64 млрд.

В четверг, 31 октября, стало известно, что Apple побил рекорд в выручке за 2019 год. Соответствующая информация содержится в опубликованной в среду отчетности компании из Купертино.

Как оказалось, квартальная выручка Apple возросла на 2%.

"Это обусловлено ускорением роста сегментов наших услуг, носимой электроники и iPad", —сказано в сообщении.

Известно, что выручка составила $64 млрд. Тим Кук отметил, что во многом компания обязана услугам Apple. Так, в четвертом квартале 2019 финансового года прибыль от них составила рекордные $12,5 млрд.

Ранее мы сообщали о том, что пользователи Instagram сообщили о сбоях в приложении.

Видео:Apple UAE, Xeetechcare, Canoopsy/YouTube