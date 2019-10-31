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Apple побил рекорд в выручке за 2019 год

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Выручка составила $64 млрд.

В четверг, 31 октября, стало известно, что Apple побил рекорд в выручке за 2019 год. Соответствующая информация содержится в опубликованной в среду отчетности компании из Купертино.

Как оказалось, квартальная выручка Apple возросла на 2%.

"Это обусловлено ускорением роста сегментов наших услуг, носимой электроники и iPad",

—сказано в сообщении.

Известно, что выручка составила $64 млрд. Тим Кук отметил, что во многом компания обязана услугам Apple. Так, в четвертом квартале 2019 финансового года прибыль от них составила рекордные $12,5 млрд.

Ранее мы сообщали о том, что пользователи Instagram сообщили о сбоях в приложении.

Видео:Apple UAE, Xeetechcare, Canoopsy/YouTube

Теги: apple, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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