Презентована модель Watch Series 7.

Американская компания Apple анонсировала следующее поколение умных часов. Презентация технологических новинок состоялась накануне на официальном сайте производителя. На ежегодной презентации были показаны смарт-часы Watch Series 7. Модели будут выпускаться в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение. Толщина гаджета составит 1,7 мм, часы будут оснащены портом USB-C, а дисплеи увеличатся на 40%.

Известно, что часы будут заряжаться на треть быстрее, чем прошлое поколение. От 0 до 80% зарядить гаджет пользователь сможет за 45 минут. Одного подзаряда хватит на 18 часов работы.

В компании подчеркнули, что Series 7 станут самыми прочными часами Apple. Они будут изготавливаться в пяти цветовых решениях с новыми циферблатами и полноценной клавиатурой. За отдельную плату для пользователя из России будет доступна программа тренировок Apple Fitness. В Америке стоимость новинки начинается от $399.

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Фото и видео: Apple