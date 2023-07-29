Apple TV+ снял сериал про беглого экс-главу совета директоров АвтоВАЗа

Премьера шоу запланирована на 25 августа.

В конце последнего летнего месяца 2023 года на американском стриминговом сервисе Apple TV+ станет доступен новый документальный сериал "Разыскивается: побег Карлоса Гона". Авторы опубликовали в социальных сетях трейлер к четырехсерийному проекту. Официальный релиз шоу намечен на 25 августа. В ролике героя истории называют самым главным влиятельным руководителям профильного бизнеса после основателя Microsoft Била Гейтса. Персонаж лично появляется в кадре сериала и дает свои комментарии о происходящем.

Напомним, что Карлос Гон — французский топ-менеджер ливанского происхождения, который вырос на территории Бразилии. Предприниматель сделал профессиональную карьеру в шинной корпорации Michelin, после чего иностранец перешел на руководящие посты в концерн Renault. Далее его назначили на место главы компании Nissan после того, как в конце 1990-х французская компания фактически спасла японское предприятие от банкротства. Фирма стала партнером "Ниссана" и ключевым акционером.

В сеть вышел новый трейлер Front Mission 2.

Фото и видео: YouTube / Apple TV