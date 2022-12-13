Apple TV+ опубликовал видео о создании фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым

Стриминг показал интервью с создателями и актерами ленты.

На официальном YouTube-канале Apple TV появилось видео о создании нового художественного фильма "Тетрис", в котором главные роли сыграли актеры Никита Ефремов и Тэрон Эджертон. Официальный релиз картины запланирован 31 марта на онлайн-стриминговой платформе Apple TV+. В центре истории окажется руководитель компании Blue Planet Software Хэнк Роджерс, который отправляется в Советский Союз в середине 80-х ради того, чтобы получить права на распространения игры, которую придумал программист Алексей Пажитнов. Оба актера делятся в ролике своими впечатлениями от работы над проектом. Сценарий к ленте написал Ноа Пинс, а режиссером выступил Джон С.Бэрд, известный по фильму "Грязь". В актерском составе также заявлены оби Джонс, Бен Майлс, Рик Юн, Софья Лебедева, Роджер Аллам, Мойо Аканде, Ева Андреевайте и другие.

Не так часто я могу представить фильм, когда я читаю сценарий, но этот был блестящим. Никита Ефремов, российский актер

В ролике зрители смогут увидеть кадры из будущей ленты. Туда включен фрагмент беседы Роджерса с руководителем компании Nintendo Хироси Ямаути, а также встречу Роджерса с Пажитновым, в которой последний объясняет коллеге суть коммунизма.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV