Названы банки, которые подключены к услуге.

Apple Pay становится доступен держателям карт "Мир". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе российской платежной системы. С 20 июля клиенты банковских карт "Мир" смогут использовать функцию для iPhone и Apple Watch, которая дает возможность не прикасаться к кнопкам платежного терминала и не передавать наличные при оплате услуг и продуктов. Также совершить покупку можно через iPad или Mac или на сайтах, открытых через браузер Safari.

Первыми банками с сервисом Apple Pay для держателей карт "Мир" стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, "Почта банк", банк "Центр-инвест", "Тинькофф банк" и Примсоцбанк.

Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром" - скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы "Мир" и другие актуальные предложения. Владимир Комлев,, гендиректор "Мир"

Чтобы воспользоваться сервисом Apple Pay при помощи карты "Мир", от пользователя потребуется зайти в приложение Wallet на iPhone, затем pажать на значок плюса и следовать инструкциям.

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Фото: Piter.tv

