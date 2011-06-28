Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась

Глава государства отметил переход к росту показателей.

Россия в целом преодолела экономические последствия пандемии коронавируса. Об этом сказал сказал президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам главы государства, предпринятые властью меры позволили перейти к росту показателей.

Можно сказать, что в целом последствия пандемии преодолены. Экономика в целом восстановилась

Владимир Путин

Глава России отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции в стране реализовали комплекс мер поддержки, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям.

Путин добавил, что Россия готова поделиться своим опытом по борьбе с экономическими проблемами с другими государствами.

Видео: kremlin.ru