Карты "Мир" появятся в приложении Apple Pay

Опция будет доступна в конце апреля 2021 года, сообщают СМИ.

В конце апреля месяца 2021 года карты платежной системы "Мир" можно будет привязать в мобильном приложении Apple Pay для бесконтактной оплаты. Об это пишет РБК со ссылкой на бюллетень платёжной системы.

ПС "Мир" продолжает развивать платформу мобильных платежей... Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay говорится в сообщении.

На данный момент бесконтактная оплата картой "Мир" доступна только для обладателей смартфонов на базе ОС Android.

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