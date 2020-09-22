В чем преимущество банкоматов с функцией бесконтактного обслуживания

Бесконтактные платежи стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, для того чтобы расплатиться за любую услугу достаточно приложить карту или телефон к терминалу. Технологию беспроводной идентификации и передачи данных поддерживает все большее количество банкоматов. 94% устройств самообслуживания Сбербанка в Северо-Западном регионе сегодня оснащены функцией NFC, а в Петербурге эта цифра еще выше – 97%.

В чем главное преимущество банкомата с NFC-модулем? Конечно то, что банковскую карточку может заменить ваше мобильное устройство – телефон, смарт-часы, браслет. То, что всегда будет у вас под рукой, даже если вы в спешке выбежали на улицу по какому-то вопросу или просто не взяли с собой кошелек.

Второе преимущество - высокая скорость обработки информации. Используя бесконтактную технологию, вы существенно экономите свое время. Вам не требуется вставлять кредитку в приемник, ждать, пока система обработает информацию. Здесь – мгновенный отклик, стоит лишь поднести карту или телефон к считывателю, на котором изображены волны (знак бесконтактных платежей) – и ваша карта уже прочтена системой банкомата. Осталось лишь выбрать нужную операцию.

И наконец, третье, безопасность. Клиенту банка не нужно переживать по поводу защиты персональных данных, идентификация карты и обмен информацией происходит на минимальном расстоянии и длится всего доли секунд. После удачного завершения обслуживания и транзакции считыватель моментально обрывает связь с чипом, поэтому злоумышленники не смогут перехватить сигнал от карточки или гаджета и воспользоваться им для своих целей. Плюс, при техническом сбое, банкомат не зажует пластик, ну и нередки ситуации, когда владельцы карты просто забывают её в устройстве. С NFC-модулем, когда вы не выпускаете карту из рук – это невозможно. Еще один важный момент: увеличение срока службы карты - микрочип или магнитная полоса не повреждается из-за постоянного контакта с приемником банкомата.

Банкоматы с NFC-модулем позволяют снимать наличные или производить оплату с любой карты, оснащенной специальным чипом. Плюс они позволяют получить средства даже с виртуальной цифровой кредитной карты. Этим продуктом Сбербанка можно пользоваться сразу, не дожидаясь выпуска в пластике. В течение нескольких минут после одобрения карта будет активирована, её можно пополнять и делать покупки в интернете. А чтобы расплачиваться в магазинах или использовать в банкоматах через NFC, нужно привязать карту к телефону.

Сегодняшние реалии таковы, что мы должны каждую минуту думать не только о своей безопасности, но и своем здоровье. В этом смысле возможность бесконтактной работы с банкоматом является большим преимуществом. В первую очередь, при использовании NFC-технологии, меньше контактов с частями устройства – я не вставляю карту в приемник, которым до меня пользовались тысячи человек. Во-вторых, я могу даже не доставать карту из кошелька или картхолдера. Ну и, конечно, бесконтактная работа с банкоматом, позволяет делать это в перчатках.

В банкоматах и информационно-платежных терминалах Сбербанка с функцией бесконтактного обслуживания можно пользоваться картами платежных систем Visa, Mastercard, МИР, а также смартфонами и смарт-часами, поддерживающими данную технологию. Если у карты нет такого функционала, её можно перевыпустить – все новые карты в Сбербанке выпускаются с NFC.

Кстати, сама технология получила широкую популярность не только при осуществлении бесконтактных платежей, но и в других сферах. Например, NFC-метки, которые значительно упрощают выполнение рутинных задач: оплату проезда или даже открывание входной двери.