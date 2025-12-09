"Известия": мошенники стали чаще похищать деньги через NFC на Android

В МВД рассказали о том, как вредоносное ПО помогает переводить деньги злоумышленникам.

На российской территории мошенники стали активно использовать схему хищения денежных средств у владельцев смартфонов на базе операционной системе Android с применением технологии NFC. Во второй половине 2025 года на такой криминальный сценарий приходилось примерно половина всех дистанционных краж с использованием вредоносных программ. Соответствующее заявление журналиста газеты "Известия" сделали представители прес-сслужбы правоохранительных органов страны. В МВД указали на то, что зачастую злоумышленники убеждают граждан снять наличные и под предлогом перевода на "безопасный счет" установить на гаджет вредоносное приложение, маскирующееся под банковское. Затем такая программа получает доступ к NFC-модулю мобильного устройства, разрешая подключаться к нему аферистам. Затем жертву обмана просят внести деньги через банкомат с помощью смартфона. В результате средства зачисляются не на счет реального пользователя, а на банковскую карту преступников.

В полиции уточнили, что совместно с участниками отечественного финансового рынка в настоящее время прорабатываются меры противодействия таким преступлениям. В частности, эксперты обсуждают введение лимита на разовое пополнение токенизированной карты через NFC, например, до 50 тысяч рублей.

Пожилая петербурженка лишилась почти 2,5 млн рублей на проспекте Стачек.

