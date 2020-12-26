Апелляционный суд США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России

Истцы требовали взыскать с России 50 млрд долларов.

Апелляционный суд Соединенных Штатов отклонил иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС о взыскании с России 50 миллиардов долларов. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на постановление суда.

Так, суд отказал истцам в пересмотре решения суда нижестоящей инстанции и удовлетворил ходатайство ответчика в лице Российской Федерации.

Ходатайство удовлетворено, дело закрыто. из постановления суда

Напомним, в прошлом году Верховный суд Нидерландов начал рассматривать кассационную жалобу России, которая требовала отмены решения Апелляционного суда Гааги. Он обязал РФ выплатить 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Москва подала жалобу, которая в ноябре текущего года была удовлетворена.

Иск экс-акционеров ЮКОСа рассматривался с 2005 года. Они утверждали, что Россия нарушила положения Энергетической хартии о защите инвесторов от дискриминации, а также нечестного и пристрастного судопроизводства. В свою очередь РФ обвиняла истцов в получении активов нечестным способом.

Ранее суд зарегистрировал дело экс-финансиста СК Петербурга о присвоении 306 млн рублей.

Фото: pexels.com