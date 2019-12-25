Ходорковского высмеяли за "цыганщину" и сходство с главой ГИБДД Ставрополья

В соцсетях увидели схожесть Алексея Сафонова и бывшим главой ЮКОСа.

Российского олигарха Михаила Ходорковского высмеяли за "цыганщину" и сходство с задержанным главой ГИБДД Ставрополья в социальных сетях. В Twitter появились старые фотографии экс-руководителя ЮКОСа. На снимках предприниматель позирует в роскошных интерьерах. В частности, он стоит на шкуре убитого тигра, а сзади него располагаются изразцовый камин и черная кожаная мебель.

Ходорковский в сети высмеял начальника ГАИ Ставрополья за "цыганщину"...Сам потому что барон. Знает толк в цыганщине. пост пользователей соцсетей

В комментариях другие пользователи отметили, что для 90-ых такие фотографии были простительны. Напомним, что у задержанного главы ГИБДД Ставрополья нашли особняк с золотым унитазом. Стоимость дворца полицейского оценивается в несколько десятков тысяч евро. Его комнаты украшены лепниной, позолоченными перилами и хрустальными люстрами. В ванной комнате установлены позолоченные смесители.

В сети появилось видео с осуждением главой ГИБДД Ставрополья взяточничества.

Фото:Twitter / arcteryx74

