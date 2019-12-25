Антонов заявил о необходимости уважения для отношений РФ и США

По его словам, Москва не ждет услуг или помощи от Вашингтона.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва не ждет услуг или помощи от Вашингтона, однако, для взаимовыгодных отношений требует уважения. Об этом он сказал в ходе встречи с русскоговорящими студентами Миддлберийского института. Текст опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

По его словам, в настоящее время США и РФ необходимо научиться сотрудничать ради безопасности и процветания граждан обоих стран. Антонов отметил, что Москва готова к такой работе.

Для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Дипломат надеется, что все пункты переговоров лидеров России и Соединенных Штатов в ходе женевского саммита 16 июня будут воплощаться в жизнь.

Напомним, бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что президент России Владимир Путин "видит слабость" в позиции своего американского коллеги Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По его мнению, Белый дом должен внушить РФ, что она будет нести ответственность за свои действия в отношении Соединенных Штатов. Политик добавил, что у Вашингтона есть все ресурсы, чтобы зеркально отвечать на выпады Москвы.

Ранее мы сообщали, что США продолжают призывать Гаити провести выборы в 2021 году.

Фото: Facebook/RusEmbUSA