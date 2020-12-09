Лавров заявил, что визит Керри в Москву является позитивным сигналом

Предполагаются насыщенные переговоры.

Глава МИД России Сергей Лаврой на переговорах со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри заявил, что визит Керри в Москву рассматривается в качестве важного и позитивного сигнала для развития двусторонних отношений.

Лавров подчеркнул, что это рассматривается как сигнал снижения уровня напряженности между США и Россией.

Он подчеркнул, что такой подход соответствует духу женевского саммита лидеров двух стран.

Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов, - сказал глава дипведомства.

Лавров подчеркнул, что предполагаются насыщенные переговоры по вопросам изменения климата.

Ранее мы писали, что в Петербурге в сотрудниках нуждаются более 100 медучреждений. В центре занятости открыто более 200 вакансий для медицинских работников.

Видео: МИД РФ