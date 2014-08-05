Спрос на медработников вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

Более 100 медучреждений Петербурга нуждаются в сотрудниках. Об этом сообщила администрация Службы занятости населения города на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В настоящее время в центре занятости населения открыты более 2000 вакансий для медработников разных специальностей и квалификаций. Только для медсестёр открыто около 1000 вакансий. К примеру, в Центральном районе не хватает 48 санитарок и 63 медицинских сестёр-анестезистов. В Красносельском – 204 медсестёр общего профиля, 26 педиатров, 62 терапевтов и врачей скорой помощи.

Согласно данным специалистов, спрос на медработников вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Так, с апреля по июнь этого года на вакансии откликнулись 397 медиков. В прошлом году эта цифра составила 195 человек.

Ранее стало известно, что персонал требуется во временный госпиталь в "Ленэкспо", Клиническую больницу Святителя Луки и Городскую больницу №33 в Колпино. В медучреждениях открыты вакансии врачей, среднего и младшего медицинского персонала, операторов ПК, буфетчиков, кастелянш, уборщиц служебных помещений.

Фото: Piter.tv