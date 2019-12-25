Петербургским больницам требуются врачи и младший медицинский персонал

Сотрудники нужны инфекционным стационарам, в которых лечат коронавирус.

Во временный госпиталь в "Ленэкспо", Клиническую больницу Святителя Луки и Городскую больницу №33 в Колпино требуется персонал. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В медучреждениях открыты вакансии врачей, среднего и младшего медицинского персонала, операторов ПК, буфетчиков, кастелянш, уборщиц служебных помещений.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (812) 246-69-67.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге закрыли запись на вакцину от коронавируса "КовиВак".

Фото: Piter.TV