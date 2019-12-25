  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургским больницам требуются врачи и младший медицинский персонал
Сегодня, 16:23
71
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербургским больницам требуются врачи и младший медицинский персонал

0 0

Сотрудники нужны инфекционным стационарам, в которых лечат коронавирус.

Во временный госпиталь в "Ленэкспо", Клиническую больницу Святителя Луки и Городскую больницу №33 в Колпино требуется персонал. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

В медучреждениях открыты вакансии врачей, среднего и младшего медицинского персонала, операторов ПК, буфетчиков, кастелянш, уборщиц служебных помещений. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (812) 246-69-67. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге закрыли запись на вакцину от коронавируса "КовиВак". 

Фото: Piter.TV

Теги: вакансия, врач, здравоохранение, медицина, работа
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии