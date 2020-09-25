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Керри назвал жару в Москве в дни его визита частью плана США
Сегодня, 9:07
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Керри назвал жару в Москве в дни его визита частью плана США

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Американец пошутил об аномальной жаре в РФ.

Американский специальный посланник по климатическим вопросам Джон Керри назвал жару в Москве в дни его рабочего визита частью плана Вашингтона. Так дипломат пошутил во время интервью журналистам российского издания "Коммерсант". Он оценил рекордные показатели по температуре воздуха в РФ текущим летом. Аномальная жара в регионе побила рекорды за последние десятилетия.

Это было частью моего плана.

Джон Керри, американский эксперт

Напомним, что Джон Керри находился в России с визитом с 12 по 15 июля. Он провел официальные переговоры с российскими чиновниками и дипломатами. В частности, по телефону с Владимиром Путиным американец обсудил профильные темы, а с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и специальным представителем главы РФ по климатическим вопросам  Русланом Эдельгериевым - во время личных встреч.

Лавров заявил, что визит Керри в Москву является позитивным сигналом.

Фото: Piter.tv

Теги: визит в москву керри, климатические изменения
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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