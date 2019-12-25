Антонов: РФ и США возобновят диалог по визам в ближайшие дни

По его словам, данный вопрос является одним из самых острых, который предстоит решить.

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что переговоры с США по визовым проблемам могут возобновиться в ближайшие дни. Об этом пишет "РИА Новости".

Он отметил, что в настоящее время проблема виз является одной из самых острых, которую планируется решить.

В самые ближайшие дни мы возобновляем разговор с американскими коллегами по визовым проблемам. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Напомним, решение посольства Соединенных Штатов прекратить выдачу недипломатических виз гражданам России связано с решением властей РФ запретить американскому представительству в РФ нанимать иностранцев на работу. Данное решение было принято в ответ на апрельские антироссийские санкции.

В ходе российско-американского саммита 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы – в Москву и Вашингтон. Антонов был вызван в Москву для консультаций 20 марта. Это произошло после того, как Байден негативно высказался в отношении своего российского коллеги. Посол Соединенных Штатов Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля. Антонов вернулся к месту несения своей службы 20 июня.

Ранее мы сообщали, что в США не намерены предупреждать Россию об ответные мерах на кибератаки.

Фото: ВК/Посольство России в США