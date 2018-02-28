В свой 60-летний юбилей артист признался в заражении COVID-19.

Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он заявил в собственном аккаунте в Twitter в день своего 60-летия. Артист празднует юбилей 10 августа. По словам звезды киноиндустрии, он вынужден справлять праздник в одиночестве из-за самоизоляции. По словам Бандераса, он чувствует себя нормально, но испытывает усталость.

Напомним, что в 2017 году артиста пришлось экстренно госпитализировать в Великобритании из-за болей в сердце. Позже бандерас объяснил, что перенес инфаркт, который "изменил его жизнь".

Антонио Бандерас известен по ролям в таких фильмах как "Отчаянный", "13-й воин", "Филадельфия", "Маска Зорро", "Легенда Зорро".

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