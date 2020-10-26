Марк Уолберг предстал в образе Салли для экранизации игры Uncharted

Премьера фильма ожидается в июле 2021 года.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что Марк Уолберг появился в образе одного из персонажей игры Uncharted. Ролик с актером появился в его Instagram.

В небольшом ролике Марк Уолберг просит не спрашивать ничего о его новых усах. Такой образ создан для исполнения персонажа из Uncharted по имени Салли. Это американский охотник за сокровищами, вор и наемник, а также лучший друг и наставник Нейтана Дрейка.

Напомним, что производство киноленты по культовой серии игр Uncharted приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Режиссером фильма выступил Рубен Фляйшер. В актерском составе заявлены Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, Тати Габриэль и София Тейлор Али.

Премьера намечена на 15 июля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что Том Холланд рассказал о впечатлениях от съёмок Uncharted.

Видео:markwahlberg/YT