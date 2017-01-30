Антонио Бандерас зовет петербуржцев в кино

Завтра в Петербурге выходит новый фильм «За гранью реальности». Эта российская картина обещает удивить зрителей не только актерским составом, но и своей подачей.

Новый фильм «За гранью реальности» Александра Богуславского выйдет на экраны кинотеатров 1 марта. И хотя фильм российский, русского в нём совсем немного. Создатели фильма и не скрывают, что ориентировались на Запад. И в плане киноязыка, и в плане проката. В продюсировании фильма участвовала голливудская студия AMBI Media Group. Команда тоже получилось интернациональной: наряду с молодыми российскими звёздами Любовью Аксёновой, Аристархом Венесом и Евгением Стычкиным, на съёмочной площадке присутствовали Антонио Бандерас и исполнитель главной роли — сербский актёр Милош Бикович.

Главный герой фильма, Майкл — азартный игрок. Не только в казино, но и в жизни. Когда многочисленные аферы загоняют его в угол, он решает выпутаться из проблем теми же обманом и хитростью. Для дела Майкл собирает команду людей с паранормальными способностями. Их появление, конечно, сопровождается впечатляющей графикой и спецэффектами. Режиссёр показывает: у человечества есть свои герои, добрые и отважные, просто не все их замечают. А Майкл нашел применение их способностях.

По сценарию, он вроде как обычный человек, со своими грешками и слабостями. Но персонаж Милоша Биковича тоже обладает сверхъестественными способностями. Он может становиться то клиентом казино, то его сантехником, то охранником, и при этом никто из других работников не замечает подвоха. Майкл знает коды от самых укромных дверей и ключи, способные заблокировать лифты. Откуда он всё это берёт - непонятно. Наверное, из подсознания, в которое игрок тоже успешно опускается всего после нескольких тренировок.

А главное, что герой на протяжении фильма меняется, и спасение собственной шкуры перерастает в борьбу за правое дело: Майкл мстит злому хозяину казино, который деньги ценит больше, чем жизни и чувства людей. Не обошлось здесь и без любовной линии, которая неотвратима влияет на преображение мерзавца.

Фильм напоминает о главном: о том, что нет больших ценностей, чем честность, любовь, дружба, следование своей мечте.

Правда, загвоздкой в этой идиллической картине является открытый финал. По-хорошему все ждут, что плохие герои одумаются, забросят аферы и погони за легкой прибылью. Так ли произошло на самом деле? Сценаристы не дают нам четкого ответа. Ведь способности подсознания безграничны, и в какое русло их направить – должен решить уже сам зритель.

Фото и видео: пресс служба фильма