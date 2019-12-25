Житель Омска после поездки в Африку умер от укуса малярийного комара

Его дочь отсудила у страховой компании около 3 миллионов рублей.

Житель Омска вернулся с работы в Африке и умер.

Житель Омска выезжал в Африку по работе еще в 2017 году. Перед выездом он застраховал себя от несчастных случаев. Во время командировки от комара мужчина заразился малярией, когда вернулся домой заболевание проявилось, и мужчина скончался.

"12-kanal" сообщает, что после смерти отца дочь обратилась за выплатой по страховке, но ей было отказано с формулировкой, что это не страховой случай. Тогда женщина обратилась в суд.

Сейчас стало известно, что суд удовлетворил иск дочери. Страховая фирма должна выплатить женщине 2,3 миллиона рублей по страховке. А также 30 тысяч морального вреда. Кроме того, компания должна выплатить еще миллион рублей штрафа за "отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя".

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