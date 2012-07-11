Антон Кобяков: на ПМЭФ были представители всех недружественных России государств

Форум завершился в субботу.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который завершился 18 июня, посетили представители всех недружественных России стран. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

В форуме представители всех, в том числе как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие. Всех без исключения. Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ

Отметим, что накануне, 17 июня, хакеры попытались сорвать ПМЭФ-2022 DDoS-атаками. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран, отметил Кобяков.

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Фото: Piter.tv