Антон Кобяков: на ПМЭФ были представители всех недружественных России государств

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который завершился 18 июня, посетили представители всех недружественных России стран. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.
В форуме представители всех, в том числе как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие. Всех без исключения.
Антон Кобяков, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ
Отметим, что накануне, 17 июня, хакеры попытались сорвать ПМЭФ-2022 DDoS-атаками. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран, отметил Кобяков.
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Фото: Piter.tv
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