Президент РФ заявил о завершении эпохи однополярного миропорядка

Глава государства подчеркнул, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя "посланниками бога на Земле".

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась.

Эта эпоха завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами Владимир Путин

Глава государства подчеркнул, что США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя "посланниками бога на Земле". Однако, по его словам, мир на таких догмах будет неустойчив и поэтому нынешние изменения будут революционными и тектоническими.

Ранее Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным.

Видео: ПМЭФ / Telegram / @smotri_media