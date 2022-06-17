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Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным

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По словам президента, все задачи спецоперации будут решены.

Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме о том, что решение о проведении спецоперации было вынужденным и необходимым. Пленарное заседание проходит в "Экспофоруме" 17 июня.

По словам Путина, достигнуть каких-либо договоренностей с Западом оказалось просто невозможно. 

В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным.

Владимир Путин.

Президент считает, что у РФ есть право отстаивать свою безопасность и, по его словам, это право прописано в Уставе ООН. 

Все задачи специальной военной операции будут решены. И залогом тому мужество и героизм наших воинов, консолидация граждан.

Говоря об экономической ситуации, Путин отметил, что западным санкциям не удалось разрушить российскую экономику, несмотря на то, что она находится в непростой ситуации. 

Ранее Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. 

Видео: ПМЭФ

Теги: пленарное заседание, пмэф, путин, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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