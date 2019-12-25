Информационные ресурсы выдержали атаки мощностью до 140 Гбит в секунду.

Накануне, 17 июня, хакеры попытались сорвать ПМЭФ-2022 DDoS-атаками. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Информационные ресурсы выдержали атаки мощностью до 140 Гбит в секунду. Однако организаторы отметили, что теперь знают, какие технологии применяют хакеры, поэтому смогут найти способы противостояния.

Нас бомбили как Сталинград фашисты этими DDoS-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран. Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета форума

Напомним, на Piter.tv сообщили, что из-за атаки хакеров выступление Путина на ПМЭФ перенесли на 15:00.

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