Антимонопольный иск против Google подали 38 штатов США

Компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Власти 38 штатов США подали антимонопольный судебный иск против Google. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Нью Йорк Летиция Джеймс в своем Twitter-аккаунте.

Джеймс отметила, что решение подать иск должно покончить с незаконной монополией американской компании в поисковом сервисе. Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В отдельном заявлении ее представили "неконтролируемой корпоративной властью". Компания отрицает все обвинения, выдвинутые против нее.

Ранее США назвали Россию одной из главных угроз для господства на море.

Видео: YouTube / CNBC Television