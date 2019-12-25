Анспах: нет никаких причин запрещать полеты «Аэрофлота» в Минск

Аналитик оценил возможность введения санкций ЕС против авиаперевозчиков.

Эксперт Патрик Анспах заявил, что нет никаких причин запрещать полеты "Аэрофлота" в Минск. В интервью "РИА Новостям" специалист объяснил, что ЕС из-за миграционного кризиса не может предпринять ничего с рейсами российского авиаперевозчика. Ранее Блумберг писал о том, что Евросоюз якобы обсуждает совместно с США и Великобританией введение новых санкций против "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с беженцами на государственной границе Белоруссии и Польши. Такие сообщения в Москве были названы "безумными идеями".

В гражданской авиации, в международном праве если две страны, вылета и прибытия, договариваются о рейсе авиакомпании, то других вопросов не возникает. "Аэрофлот" может летать над Европой без проблем. Патрик Анспах, эксперт

Аналитик заметил, что страны отправления и приземления (Турция и Белоруссия) не входят в состав Европейского союза, поэтому никто не может им запретить летать над Европой с пассажирами-мигрантами из Ближнего Востока.

"Белавиа" и Turkish Airlines прекращают перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию.

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