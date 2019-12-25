Жители трех стран Ближнего Востока не смогут попасть на рейсы до Минска.

"Белавиа" и Turkish Airlines прекращают перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции в Белоруссию. Такие официальные постановления размещены на сайтах авиакомпаний. Сотрудники авиаперевозчиков ссылаются на решения компетентных органов. Известно, что нововведения вступают в силу с 12 ноября. Всем клиентам, купившим билеты на рейсы, будет возмещена стоимость билетов на самолет.

В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. пресс-служба компаний

Официальный представитель Turkish Airlines уточнил, что исключением станут пассажиры, которые являются обладателями дипломатических документов (паспортов).

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии.

Фото: Piter.tv