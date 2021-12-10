Анонсирована игра Dune: Spice Wars

Проект выйдет уже в 2022 году.

Анонсированная на TGA компьютерная игра Dune: Spice Wars появилась в Steam. Разработчики из студии Shiro Games и Funcom презентовали новый проект, в котором геймплей происходит во вселенной, созданной Фрэнком Гербертом. Анонс состоялся в рамках торжественной церемонии награждения лучших создателей игр The Game Awards 2021.

Игрокам компания пообещала создать полноценную 4X-стратегию с несколькими сторонами конфликта. В трейлере нет намеков о подробностях сюжета или геймплея. Известно, что Тайтл выйдет в раннем доступе, в котором будет разрешена только одиночная игра. Позже студия добавит режим кампании и мультиплеер.

Напомним, что стратегия использует книгу за основу, но при этом игра получит некоторые элементы, схожие с событиями недавней экранизации. Официальный релиз проекта запланирован в следующем году. Новинка будет доступна для пользователей ПК в Steam.

Кинематографичный трейлер Dying Light 2 показали на The Game Awards 2021.

Фото и видео: YouTube / Funcom