Анонсирована Slitterhead — новая игра от автора Silent Hill

Музыку к игре создает Акира Ямаока.

Анонсирована компьютерная игра Slitterhead. Проектом занимался автор оригинальной серии Silent Hill. Презентация трейлера прошла во время торжественной церемонии награждения лучших разработчиков игр в Лос-Анджелесе. В рамках мероприятия The Game Awards 2021 японская студия Bokeh, созданная Кейитиро Тоямой (известен по таким проектам как Silent Hill, Siren и Gravity Rush) разработчики объяснили зрителям, что не готовы делиться деталями на данном этапе. Однако уже сейчас могут сказать, что музыкальное сопровождение пишется композитором Silent Hill Акирой Ямаока.

Предполагалось, что Slitterhead в то время когда у игры ещё не было названия, должна стать приключенческим экшеном с элементами хоррора. Создатели решили создать проект в достаточном мрачном ключе. Официальный релиз для геймеров состоится не раньше 2023 года. Новинка выйдет на ПК и максимально возможном числе игровых консолей.

Уточняется, что к концу декабря 2020-го проект только перешёл на стадию прототипов.

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Фото и видео: YouTube / Bokeh Game Studio