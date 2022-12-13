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Анонсирован ролевой экшен Neo Berlin 2087 для PlayStation 5 и PC

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Игрой занимается немецкая инди-студия Elysium Game.

На YouTube-канале PlayStation появился анонсирующий трейлер нового ролевого экшена Neo Berlin 2087, над которым работает немецкая инди-студия Elysium Game. Известно, что разработчики планируют выпустить проект на движке Unreal Engine 5. Они описывают свою компьютерную игру как эмоциональное киберпанковое приключение, которое поднимет перед пользователями вопросы любви и дружбы, справедливости, предательства и самопожертвования. По сюжету игры технологические достижения и кибернетизация разделили мировое общество на двухклассовую систему, в которой богатые граждане правят столицей Германии, а бедные пытаются выжить в местных трущобах, ходят на опасных пустошах за пределами  городских стен. Геймеру предстоит взять на себя роль детектива, который умеет взламывать сознание подозреваемых и находить через изучение человеческого поведения подсказки для раскрытия преступлений. Разработчики обещают клиентам создать уникальный игровой процесс, сочетающий в себе виды от 1-го и 3-го лица, а также гибкую настройку способностей и оружия, которая подойдет  под любой стиль игры с механикахами шутера, стелса и RPG.

Вышел трейлер сериала "Асока" по франшизе "Звездных войн".

Фото и видео: YouTube / PlayStation

Теги: elysium game, neo berlin 2087, playstation, германия, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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