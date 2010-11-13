Анонсирован новый шутер Delta Force по фильму "Падение Черного Ястреба"

Серия не выходила на протяжении 20 лет.

Анонсирован первый за последние 20 лет шутер серии Delta Force по фильму "Падение Черного Ястреба". Создатели опубликовали в социальных сетях трейлер проекта. Ролик размещен на известном геймпортале IGN. Уточняется, что разработкой занимаются специалисты компании TiMi Studio Group, продюсер которой пообещал сохранить отличительные особенности серии. При этом авторы планируют улучшить характеристики в соответствии с современными стандартами. В частности, одной из ключевых фич первой части был мультиплеер с поддержкой до 32 игроков. Сильнее развернуться в оригинальной версии пользователям мешали технические ограничения тех лет. Однако сейчас проект способен разместить на поле сражения намного больше участников. Дополнительно геймеров ждёт большой набор транспортных средств и сюжетная кампания, основанная на картине "Чёрный ястреб" от 2001 года.

В релизном трейлере The Texas Chain Saw Massacre показали жестокие расправы.

Фото и видео: YouTube / IGN