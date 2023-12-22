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Анонс интервью Путина журналисту Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров

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Свое видеообращение журналист опубликовал вечером 6 февраля.

Анонс интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров. Об этом сообщает "РИА Новости".

Вечером 6 февраля Карлсон опубликовал видеообращение в социальной сети X. Журналист заявил, что скоро возьмет интервью у президента России. По его словам, американцы не знают, что происходит в России и на Украине. Он также отметил, что Белый дом пытался дважды сорвать интервью.

Ранее Песков прокомментировал возможность интервью Путина журналисту Карлсону.

Видео: X / Tucker Carlson

Теги: владимир путин, интервью, президент россии, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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