Анонс интервью Путина журналисту Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров

Анонс интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрал более 50 миллионов просмотров. Об этом сообщает "РИА Новости".
Вечером 6 февраля Карлсон опубликовал видеообращение в социальной сети X. Журналист заявил, что скоро возьмет интервью у президента России. По его словам, американцы не знают, что происходит в России и на Украине. Он также отметил, что Белый дом пытался дважды сорвать интервью.
Ранее Песков прокомментировал возможность интервью Путина журналисту Карлсону.
Видео: X / Tucker Carlson
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