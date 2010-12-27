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Анонимные "минеры" принялись за школы, больницы и музеи
Сегодня, 14:24
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himif

Анонимные "минеры" принялись за школы, больницы и музеи

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Эвакуация началась даже в учреждениях Ленобласти.

Очередные эвакуации в Петербурге прошлись по судам и переместились в образовательные и культурные учреждения. Очевидцы в соцсетях пишут, что на улицу выводят посетителей соборов и музеев, среди которых Эрмитаж, Крестовоздвиженский, Казанский, Спасо-Преображеский,  Петропавловский, Троицко-Измайловский, Крестовоздвиженский и Исаакиевский соборы, музей "Смольный".

В школах № 252, 295, 398, 553, прервались уроки, школьников вывели из классов. Не повезло также пенсионному фонду на улице Ополчения, городской многопрофильной больнице №2 в Учебном переулке и детской поликлинике во Всеволожске. 

Ранее эксперт сравнил волну анонимных минирований с притчей о мальчике и волках.

Фото: Анастасия Иванова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: сообщения о минировании, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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