В Петербурге продолжилась эвакуация судов: подробности

Работа некоторых учреждений уже восстановлена.

Утром в четверг, 5 декабря, сразу в девяти судах Петербурга оказалась приостановлена работа из-за сообщений о "минировании". Это коснулось городского суда, судов в Петродворцовом, Невском, Пушкинском и Василеостровском районе, а также Куйбышевского районного судв, Смольнинского, Октябрьского и Дзержинского судов.

На 11:25 четверга, 5 декабря, объявлено о возвращении к работе Петродворцового, Невского и Куйбышевского судов.

Отметим, что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются шестой день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткойнов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

В рассылках анонимов упоминался предприниматель Константин Малофеев, который назвал шантаж судов от его имени дискредитацией.

Свой комментарий по данной ситуации дал председатель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, который сравнил происходящее с притчей о мальчике и волке.

"Нужно реагировать на каждый такой сигнал, чтобы не получилось, как в старой притче про мальчика и волка. Мальчик кричал "волки-волки", а волков не было, а потом, когда пришли волки, никто не пришёл на помощь. В нашем мире мы должны помнить эту притчу всегда и должны реагировать на каждый сигнал и звонок", – считает эксперт.

По его мнению, отреагировав 30, 40, 50 и 100 раз, сотрудники спасательных служб и простые граждане только лучше оттачивают свои навыки быстрой и мобильной эвакуации.

Фото: sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru, объединенная пресс-служба судов Петербурга