Анонимы снова заминировали гранд-отель в центре Петербурга

Требование у шантажистов было тем же, что и в прошлый раз.

Около 11 вечера в понедельник, 2 ноября, в полицию обратился инспектор службы безопасности гранд-отеля "Европа". Как стало известно Piter.TV, здание на Михайловской улице оказалось под угрозой минирования.

Как выяснилось, на электронный адрес отеля пришло анонимное письмо, в котором неизвестный сообщил о заминировании здания. При этом отправитель потребовал выдачи некоего Яцелюка В.В. правоохранителям. Отметим, что подобное сообщение гранд-отель получал около недели назад: требования были точно такими же.

Осмотр здания не выявил ничего опасного, эвакуацию сотрудников и посетителей не проводили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV