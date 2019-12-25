Ипотека довела крановщика "Адмиралтейских верфей" до взрывных угроз банку

Банк и клиент втянулись в конфликт по телефону.

Поздним вечером 19 октября в полицию обратился сотрудник Центра клиентского обслуживания банка "ВТБ". Как стало известно Piter.TV, кредитной организации по телефону пригрозили взрывом.

Как выяснилось, на служебный телефон банка позвонил 38-летний петербуржец, работающий машинистом автокрана ЗАО "Адмиралтейские верфи", и заявил, что придет завтра в один из петербургских офисов банка и взорвет его. В тот же день мужчину задержали, в отношении него возбудили административное производство. Отмечается, что между банком и клиентом возник конфликт: петербуржец, оплачивая ипотечный кредит, перечислил деньги по другой статье и позвонил в банк. Вероятно, стороны не смогли прийти к компромиссу, и разговор закончился отчаянной угрозой.

Возбуждено уголовное дело, крановщика задержали и поместили в изолятор временного содержания.

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