В Петербурге осудят двух похитителей и вымогателей, заставивших человека оформить кредит

Прокуратура Выборгского района утвердила заключение в отношении двух местных жителей, обвиненных в вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчины угрожали человеку, отказавшемуся оформлять кредит на свое имя в банке и отдать деньги бандитам.
Следствие выяснило, что злоумышленники требовали от потерпевшего кредит на 300 тысяч рублей. После отказа мужчины насильно вывезли жертву в лес, избили по голове и угрожали физической расправой, размахивая пистолетом. Обессилевший и испуганный петербуржец сдался и согласился на оформление кредита.
Ранее мы рассказывали, как мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров.
Фото: Piter.TV
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