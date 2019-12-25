В Петербурге осудят двух похитителей и вымогателей, заставивших человека оформить кредит

После отказа бандиты вывезли жертву в лес и избили.

Прокуратура Выборгского района утвердила заключение в отношении двух местных жителей, обвиненных в вымогательстве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчины угрожали человеку, отказавшемуся оформлять кредит на свое имя в банке и отдать деньги бандитам.

Следствие выяснило, что злоумышленники требовали от потерпевшего кредит на 300 тысяч рублей. После отказа мужчины насильно вывезли жертву в лес, избили по голове и угрожали физической расправой, размахивая пистолетом. Обессилевший и испуганный петербуржец сдался и согласился на оформление кредита.

Ранее мы рассказывали, как мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров.

Фото: Piter.TV