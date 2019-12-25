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Мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

Мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров

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Он получил ножевые ранения.

В результате конфликта в коммунальной квартире на улице Коммунаров мужчина зарезал своего знакомого. Об этом сообщил "АиФ-Петербург". 

Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Участниками конфликта стали два 29-летних мужчины. Во время ссоры один из них схватил нож и ударил другого несколько раз. 

По информации пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавший скончался в медучреждении. Подозреваемого задержали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга девятиклассник зарезал собственную мать.

Фото: Piter.TV

Теги: нож, смерть, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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