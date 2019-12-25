Мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров

Он получил ножевые ранения.

В результате конфликта в коммунальной квартире на улице Коммунаров мужчина зарезал своего знакомого. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Участниками конфликта стали два 29-летних мужчины. Во время ссоры один из них схватил нож и ударил другого несколько раз.

По информации пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавший скончался в медучреждении. Подозреваемого задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга девятиклассник зарезал собственную мать.

Фото: Piter.TV