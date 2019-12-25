Мужчина скончался после ссоры в коммунальной квартире на улице Коммунаров

В результате конфликта в коммунальной квартире на улице Коммунаров мужчина зарезал своего знакомого. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".
Инцидент произошел в ночь на 10 октября. Участниками конфликта стали два 29-летних мужчины. Во время ссоры один из них схватил нож и ударил другого несколько раз.
По информации пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области, пострадавший скончался в медучреждении. Подозреваемого задержали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга девятиклассник зарезал собственную мать.
Фото: Piter.TV
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