В центре Петербурга девятиклассник зарезал собственную мать

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Невском районе школьник убил собственную мать. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября на Искровском проспекте. Известно, что 15-летний юноша нанес своей 42-летней матери ножевые ранения. Школьник сделал это на почве личной неприязни.

Пострадавшую экстренно госпитализировали с множественными скальпированными ранами головы и шеи. Женщина скончалась в больнице.

Школьника доставили в отдел полиции и поместили в изолятор.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост.

Фото:Piter.TV