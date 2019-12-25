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В центре Петербурга девятиклассник зарезал собственную мать
Сегодня, 10:59
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга девятиклассник зарезал собственную мать

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Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Невском районе школьник убил собственную мать. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября на Искровском проспекте. Известно, что 15-летний юноша нанес своей 42-летней матери ножевые ранения. Школьник сделал это на почве личной неприязни. 

Пострадавшую экстренно госпитализировали с множественными скальпированными ранами головы и шеи. Женщина скончалась в больнице. 

Школьника доставили в отдел полиции и поместили в изолятор. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге погиб мотоциклист, пытавшийся перепрыгнуть разведенный мост.

Фото:Piter.TV

Теги: зарезал, невский район, ребенок зарезал мать
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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