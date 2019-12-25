В центре Петербурга девятиклассник зарезал собственную мать

В воскресенье, 11 октября, стало известно о том, что в Невском районе школьник убил собственную мать. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в ночь на 10 октября на Искровском проспекте. Известно, что 15-летний юноша нанес своей 42-летней матери ножевые ранения. Школьник сделал это на почве личной неприязни.
Пострадавшую экстренно госпитализировали с множественными скальпированными ранами головы и шеи. Женщина скончалась в больнице.
Школьника доставили в отдел полиции и поместили в изолятор.
Возбуждено уголовное дело.
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Фото:Piter.TV
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